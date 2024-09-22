AP: Зеленский в США посетит завод по производству 155-мм артснарядов

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье посетит завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов в Скрантоне, штат Пенсильвания и поблагодарит работников, которые увеличили производство 155-мм снарядов за последний год.

Источник: AP со ссылкой на информаторов

Детали: Завод в Скрантоне является одним из немногих в США, где производят 155-мм артиллерийские снаряды.

Реклама:

Украина уже получила от США более 3 миллионов 155-мм снарядов.

В определенный момент войны Украина использовала от 6 000 до 8 000 снарядов калибра 155 мм в день. Такие темпы начали истощать американские запасы и вызвали беспокойство, что запасов будет недостаточно для обеспечения военных потребностей США, если вспыхнет другая большая война, например, потенциальный конфликт вокруг Тайваня. В ответ на это США инвестировали в перезапуск производственных линий и сейчас производят более 40 000 155-мм снарядов в месяц, с планами выйти на 100 000 снарядов ежемесячно.

Ожидается, что к Зеленскому на заводе также присоединятся двое руководителей Пентагона, которые способствовали увеличению производства - помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Даг Буш и главный покупатель вооружений Пентагона Билл Лаплант, а также губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро.

РЕКЛАМА:

Зеленский также выступит на ежегодном собрании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и поедет в Вашингтон на переговоры в четверг с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.