Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

У Харкові та на Хмельниччині було чутно вибухи

Олена ІвашківНеділя, 22 вересня 2024, 03:18
У Харкові та на Хмельниччині було чутно вибухи
Фото: Getty Images

У ніч на 22 вересня у Харкові та у Хмельницькій області було чутно вибухи.

Джерело: "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Військові повідомили про швидкісну ціль у напрямку Харкова.

Реклама:

Згодом оголосили ракетну небезпеку та швидкісні цілі в напрямку Чугуєва та Харкова.

Водночас у Хмельницькому вдруге за ніч було чути звуки вибухів.

Нагадаємо: 

РЕКЛАМА:

ХарківХарківська областьХмельницькийХмельниччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ спіймала топменеджера "Енергоатому" Скопича на хабарі

фотоВерховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді

оновлено, фотоРосіяни вбили суддю Верховного Суду атакою дрона на Харківщині

Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримала ініціативу Китаю й Бразилії щодо України

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера "Хезболли"

Усі новини...
Харків
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Харкові, є поранені
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, прокуратура показала момент ворожого авіаудару
Кількість постраждалих через російський удар по центру Харкова зросла до 7
Останні новини
21:35
Зеленський підбив підсумки візиту до США: Багато завдань реалізували
21:34
Міжнародний союз біатлоністів збереже відсторонення росіян та білорусів на сезон 2024/25
21:28
Глава МЗС Австрії закликає шукати діалог із Росією, бо "світ не чорно-білий"
21:16
фотоТопменеджеру "Енергоатома" призначили мільйон гривень застави
20:58
Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
20:39
FT: У ЄС закликають відкласти біометричний контроль на зовнішніх кордонах
20:25
футболУПЛ: Львівські "Карпати" поступились вдома житомирському "Поліссю"
20:20
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
20:05
Німеччина: Ультраправі не отримали посаду спікера в Тюрингії, де перемогли на виборах
19:56
фото, відеоУ Самарській області РФ після "бавовни" на залізниці зупинили рух поїздів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: