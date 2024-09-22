У Харкові та на Хмельниччині було чутно вибухи
Неділя, 22 вересня 2024, 03:18
У ніч на 22 вересня у Харкові та у Хмельницькій області було чутно вибухи.
Джерело: "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Військові повідомили про швидкісну ціль у напрямку Харкова.
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Згодом оголосили ракетну небезпеку та швидкісні цілі в напрямку Чугуєва та Харкова.
Водночас у Хмельницькому вдруге за ніч було чути звуки вибухів.
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