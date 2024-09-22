В Харькове и Хмельницкой области были слышны взрывы

В ночь на 22 сентября в Харькове и в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Источник: "Суспільне", Воздушные силы ВСУ

Детали: Военные сообщили о скоростной цели в направлении Харькова.

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Впоследствии объявили ракетную опасность и скоростные цели в направлении Чугуева и Харькова.

В то же время в Хмельницком второй раз за ночь были слышны звуки взрывов.

Напомним:

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