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В Харькове и Хмельницкой области были слышны взрывы

Алена ИвашкивВоскресенье, 22 сентября 2024, 03:18
В Харькове и Хмельницкой области были слышны взрывы
Фото: Getty Images

В ночь на 22 сентября в Харькове и в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Источник: "Суспільне", Воздушные силы ВСУ

Детали: Военные сообщили о скоростной цели в направлении Харькова.

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Впоследствии объявили ракетную опасность и скоростные цели в направлении Чугуева и Харькова.

В то же время в Хмельницком второй раз за ночь были слышны звуки взрывов.

Напомним: 

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ХарьковХарьковская областьХмельницкийХмельнитчина
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