В Харькове и Хмельницкой области были слышны взрывы
Воскресенье, 22 сентября 2024, 03:18
В ночь на 22 сентября в Харькове и в Хмельницкой области были слышны взрывы.
Источник: "Суспільне", Воздушные силы ВСУ
Детали: Военные сообщили о скоростной цели в направлении Харькова.
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Впоследствии объявили ракетную опасность и скоростные цели в направлении Чугуева и Харькова.
В то же время в Хмельницком второй раз за ночь были слышны звуки взрывов.
Напомним:
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- В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" с нескольких направлений.