Нічний обстріл Харкова: пошкоджено 18 багатоповерхівок

Унаслідок ворожого обстрілу, який стався ввечері 21 вересня, у Харкові пошкоджено 18 багатоповерхових житлових будинків.

Джерело: мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону, якого цитує міськрада

Деталі: Один будинок отримав дуже серйозні пошкодження, там сталося зміщення конструктиву будівлі.

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Пряма мова Терехова: "Комунальні служби та волонтери активно працюють над усуненням наслідків обстрілу. Зокрема, вони закривають віконні контури. Перевіряємо комунікації. Вже дали воду та світло в деякі будинки.

Будемо все відновлювати. На жаль, багато людей звернулося до медиків по допомогу. Двоє постраждалих перебувають у дуже важкому стані".

Деталі: За даними мера, динаміка обстрілів зросла – Харків потерпає від ворожих атак і вдень, і вночі.

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Нагадаємо: У суботу ввечері росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову, влучили в житлову багатоповерхівку: постраждала щонайменше 21 особа, серед них троє дітей.