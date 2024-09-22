Ночной обстрел Харькова: повреждены 18 многоэтажек

В результате вражеского обстрела, который произошел вечером 21 сентября, в Харькове повреждены 18 многоэтажных жилых домов.

Источник: мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона, которого цитирует горсовет

Детали: Один дом получил очень серьезные повреждения, там произошло смещение конструктивов здания.

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Прямая речь Терехова: "Коммунальные службы и волонтеры активно работают над устранением последствий обстрела. В частности, они закрывают оконные контуры. Проверяем коммуникации. Уже дали воду и свет в некоторые дома.

Будем все восстанавливать. К сожалению, много людей обратилось к медикам за помощью. Двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии".

Детали: По данным мэра, динамика обстрелов возросла - Харьков страдает от вражеских атак и днем, и ночью.

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Напомним: В субботу вечером россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову, есть попадание в жилую многоэтажку: пострадал по меньшей мере 21 человек, среди них три ребенка.