Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля
Повторне забруднення продовжує рухатися по руслу річки Сейм, а на річці Десна ситуація стабілізувалася.
Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
Дослівно: "Повторне забруднення продовжує рухатися по руслу р. Сейм.
Покращення фіксується по пункту с. Чумакове – прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями – сіруватий.
У пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній.
У пункті м. Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю – до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано.
Далі по течії показники якості води за добу не змінилися. Вода світла, на дні осаду практично немає, неприємний запах відсутній, мор риби не спостерігається".
Деталі: У міністерстві повідомили, що на р. Десна спостерігається стабілізація ситуації.
"На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси. Переміщення забруднення у Київській області не фіксується", – йдеться в повідомленні.
Передісторія:
- У середині серпня 2024 року почала з’являтися інформація про забруднення річки Сейм, що протікає на Сумщині та Чернігівщині з Курської області РФ. 27 серпня Держагенція з рибного господарства звинуватила росіян в отруєнні води.
- У КМДА повідомили про створення двох сценаріїв щодо потенційного забруднення Дніпра. За песимістичним прогнозом, якщо неякісна вода із Десни досягне столиці, у місті передбачили запаси очищеної води.
- 11 вересня у Міндовкілля повідомили, що забруднена вода із річки Сейм може досягти Київщини 14-16 вересня. Однак очисні споруди "мають впоратися" із забрудненням.
- 15 вересня забруднення дісталося Київщини, однак якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів перебувала у межах норми.
- 17 вересня на Сумщині зафіксували повторне погіршення якості води з річки Сейм у верхніх пунктах моніторингу на ділянці до села Мутин.