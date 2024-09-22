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Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

Катерина ТищенкоНеділя, 22 вересня 2024, 20:37
Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля
річка Сейм, ілюстративне фото з Wikipedia

Повторне забруднення продовжує рухатися по руслу річки Сейм, а на річці Десна ситуація стабілізувалася.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

Дослівно: "Повторне забруднення продовжує рухатися по руслу р. Сейм.

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Покращення фіксується по пункту с. Чумакове – прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями – сіруватий.

У пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній.

У пункті м. Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю – до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

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Далі по течії показники якості води за добу не змінилися. Вода світла, на дні осаду практично немає, неприємний запах відсутній, мор риби не спостерігається".

Деталі: У міністерстві повідомили, що на р. Десна спостерігається стабілізація ситуації.

"На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси. Переміщення забруднення у Київській області не фіксується", – йдеться в повідомленні.

Передісторія:

  • У середині серпня 2024 року почала з’являтися інформація про забруднення річки Сейм, що протікає на Сумщині та Чернігівщині з Курської області РФ. 27 серпня Держагенція з рибного господарства звинуватила росіян в отруєнні води.
  • У КМДА повідомили про створення двох сценаріїв щодо потенційного забруднення Дніпра. За песимістичним прогнозом, якщо неякісна вода із Десни досягне столиці, у місті передбачили запаси очищеної води.
  • 11 вересня у Міндовкілля повідомили, що забруднена вода із річки Сейм може досягти Київщини 14-16 вересня. Однак очисні споруди "мають впоратися" із забрудненням.
  • 15 вересня забруднення дісталося Київщини, однак якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів перебувала у межах норми.
  • 17 вересня на Сумщині зафіксували повторне погіршення якості води з річки Сейм у верхніх пунктах моніторингу на ділянці до села Мутин.

екологія
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