Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

Повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу реки Сейм, а на реке Десна ситуация стабилизировалась.

Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Дословно: "Повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу р. Сейм.

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Улучшение фиксируется по пункту с. Чумаково – прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами – сероватый.

В пунктах с. Мутин и с. Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.

В пункте г. Батурин наблюдается потемнение воды, незначительный специфический запах, мор рыбы не наблюдается. Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза. Кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца – до 1,3 раза. По азоту аммонийному, железу общему, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано.

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Далее по течению показатели качества воды за сутки не изменились. Вода светлая, на дне осадка практически нет, неприятный запах отсутствует, мор рыбы не наблюдается".

Детали: В министерстве сообщили, что на р. Десна наблюдается стабилизация ситуации.

"На всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, местами на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются. В реке появляются живые водные биоресурсы. Перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется", - говорится в сообщении.

Предыстория: