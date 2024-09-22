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Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 сентября 2024, 20:37
Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды
река Сейм, иллюстративное фото из Wikipedia

Повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу реки Сейм, а на реке Десна ситуация стабилизировалась.

Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Дословно: "Повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу р. Сейм.

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Улучшение фиксируется по пункту с. Чумаково – прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами – сероватый.

В пунктах с. Мутин и с. Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.

В пункте г. Батурин наблюдается потемнение воды, незначительный специфический запах, мор рыбы не наблюдается. Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза. Кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца – до 1,3 раза. По азоту аммонийному, железу общему, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано.

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Далее по течению показатели качества воды за сутки не изменились. Вода светлая, на дне осадка практически нет, неприятный запах отсутствует, мор рыбы не наблюдается".

Детали: В министерстве сообщили, что на р. Десна наблюдается стабилизация ситуации.

"На всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, местами на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются. В реке появляются живые водные биоресурсы. Перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется", - говорится в сообщении.

Предыстория:

  • В середине августа 2024 года начала появляться информация о загрязнении реки Сейм, протекающей на Сумщине и Черниговщине из Курской области РФ. 27 августа Госагентство по рыбному хозяйству обвинило россиян в отравлении воды.
  • В КГГА сообщили о создании двух сценариев относительно потенциального загрязнения Днепра. По пессимистическому прогнозу, если некачественная вода из Десны достигнет столицы, в городе предусмотрели запасы очищенной воды.
  • 11 сентября в Минокружении сообщили, что загрязненная вода из реки Сейм может достичь Киевщины 14-16 сентября. Однако очистные сооружения "должны справиться" с загрязнением.
  • 15 сентября загрязнение добралось до Киевщины, однако качество воды в местах водозаборов Киева и Броваров находилось в пределах нормы.
  • 17 сентября на Сумщине зафиксировали повторное ухудшение качества воды из реки Сейм в верхних пунктах мониторинга на участке до села Мутин.

экология
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