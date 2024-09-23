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"План перемоги": Зеленський у США проситиме гарантії безпеки як у НАТО та сучасну зброю – The Times

"Українська правда"Понеділок, 23 вересня 2024, 11:39
План перемоги: Зеленський у США проситиме гарантії безпеки як у НАТО та сучасну зброю – The Times
Володимир Зеленський у США 22 вересня, фото з його Telegram

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США представить свій "план перемоги", що передбачає отримання гарантій безпеки, сучасної зброї та фінансової допомоги для України.

Джерело: The Times

Дослівно: "План Зеленського містить чотири ключові пункти: перший – це гарантії безпеки для України від західних країн, аналогічний пакту про взаємну оборону в рамках членства в НАТО; другий – продовження наступу України в російську Курську область, щоб забезпечити територіальний козир у переговорах; третій пункт – запит на "конкретне" сучасне озброєння; четвертий – міжнародна фінансова допомога для зруйнованої війною економіки України".

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Деталі: Видання підкреслює, що одним із ключових питань для Зеленського є американська підтримка у світлі можливого повернення до влади Дональда Трампа. Кандидат від Республіканської партії раніше припускав, що конфлікт може бути вирішений за рахунок територіальних поступок Україні. 

Український президент планує показати свої ідеї не лише чинному президенту США, а й обом претендентам на цю посаду: Камалі Гарріс і Дональду Трампу, щоб донести важливість продовження підтримки України у війні проти Росії.

Передісторія: 

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  • 22 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про початок візиту до США, де він має намір представити План перемоги президенту країни Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів.
  • Очікується, що Зеленський представить детальну версію плану Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня. 
  • Раніше глава держави казав, що План перемоги розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.
  • Напередодні візиту до США Зеленський заявив, що вважає "жахливою" думку, що Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, оскільки це призвело б до дуже довгої війни з великою кількістю загиблих.

СШАвійнаЗеленськийБайден
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