"План победы": Зеленский в США будет просить гарантии безопасности как у НАТО и современное оружие – The Times
"План победы": Зеленский в США будет просить гарантии безопасности как у НАТО и современное оружие – The Times
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представит свой "план победы", предусматривающий получение гарантий безопасности, современного оружия и финансовой помощи для Украины.
Источник: The Times
Дословно: "План Зеленского содержит четыре ключевых пункта: первый – это гарантии безопасности для Украины от западных стран, аналогичный пакту о взаимной обороне в рамках членства в НАТО; второй – продолжение наступления Украины в российскую Курскую область, чтобы обеспечить территориальный козырь в переговорах; третий пункт – запрос на "конкретное" современное вооружение; четвертый – международная финансовая помощь для разрушенной войной экономики Украины".
Детали: Издание подчеркивает, что одним из ключевых вопросов для Зеленского является американская поддержка в свете возможного возвращения к власти Дональда Трампа. Кандидат от Республиканской партии ранее предполагал, что конфликт может быть решен за счет территориальных уступок Украине.
Украинский президент планирует показать свои идеи не только действующему президенту США, но и обоим претендентам на эту должность: Камале Харрис и Дональду Трампу, чтобы донести важность продолжения поддержки Украины в войне против России.
Предыстория:
- 22 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале визита в США, где он намерен представить План победы президенту страны Джо Байдену, а также другим лидерам стран-партнеров.
- Ожидается, что Зеленский представит подробную версию плана Байдену во время их встречи в Вашингтоне 26 сентября.
- Ранее глава государства говорил, что План победы рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.
- Накануне визита в США Зеленский заявил, что считает "ужасной" мысль, что Байден не поддержит предложенный Украиной План победы, поскольку это привело бы к очень долгой войне с большим количеством погибших.