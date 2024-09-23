Владимир Зеленский в США 22 сентября, фото из его Telegram

"План победы": Зеленский в США будет просить гарантии безопасности как у НАТО и современное оружие – The Times

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представит свой "план победы", предусматривающий получение гарантий безопасности, современного оружия и финансовой помощи для Украины.

Источник: The Times

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Дословно: "План Зеленского содержит четыре ключевых пункта: первый – это гарантии безопасности для Украины от западных стран, аналогичный пакту о взаимной обороне в рамках членства в НАТО; второй – продолжение наступления Украины в российскую Курскую область, чтобы обеспечить территориальный козырь в переговорах; третий пункт – запрос на "конкретное" современное вооружение; четвертый – международная финансовая помощь для разрушенной войной экономики Украины".

Детали: Издание подчеркивает, что одним из ключевых вопросов для Зеленского является американская поддержка в свете возможного возвращения к власти Дональда Трампа. Кандидат от Республиканской партии ранее предполагал, что конфликт может быть решен за счет территориальных уступок Украине.

Украинский президент планирует показать свои идеи не только действующему президенту США, но и обоим претендентам на эту должность: Камале Харрис и Дональду Трампу, чтобы донести важность продолжения поддержки Украины в войне против России.

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