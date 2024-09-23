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З’явились нові супутникові знімки невдалого запуску ракети "Сармат", якою лякав Путін

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 вересня 2024, 13:11
З’явились нові супутникові знімки невдалого запуску ракети Сармат, якою лякав Путін
Фото: оприлюднені Барросом зімки в соцмережі Х

OSINT-аналітик Джордж Баррос оприлюднив нові супутникові знімки компанії Maxar, які свідчать про невдале випробування міжконтинентальної ракети "Сармат" на космодромі Плесецьк.

Джерело: Баррос у соцмережі Х

Деталі: За словами OSINT-аналітика, великий кратер, розміром приблизно 62 метри завширшки, а також значні пошкодження на стартовому майданчику і навколо нього на місці пускової шахти свідчить про те, що ракета вибухнула незабаром після запалювання або запуску.

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фото: George Barros
 
фото: George Barros

Довідково: Довідково: "Сармат" - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Росіяни переконують, що завдяки своїм характеристикам він здатний подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони і вважається озброєнням із найбільшою у світі дальністю ураження цілей.

За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

 
фото: George Barros
 
фото: George Barros

Нагадаємо: Перед цим OSINT-проєкт MeNMyRC оприлюднив знімки із супутника, які засвідчили, що у російському Плесецьку під час випробувань вибухнула міжконтинентальна ракета "Сармат".

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Передісторія:

  • У червні 2023 року правитель РФ Володимир Путін на зустрічі з випускниками військових хвалився найновішими зразками зброї в армії та погрожував поставити на бойве чергування нові пускові установки "Сармат" з новою важкою ракетою. Він також запевняв, що плани з підвищення потенціалу всіх компонентів російських збройних сил будуть реалізовані повністю.
  • Західні ЗМІ повідомляли про п'ять невдалих запусків "Сармата".
  • За даними CNBC, найтриваліший випробувальний політ "Сармата" тривав трохи більше ніж дві хвилини: ракета пролетіла трохи більше ніж 35 кілометрів, перш ніж втратила керування і розбилася.
  • Єдиний успішний запуск ракети нібито відбувся 20 квітня 2022 року.
  • Правитель РФ Володимир Путін доручив у 2022 році поставити "Сармат" на бойове чергування, що було зроблено у вересні 2023 року.

Росіяядерна зброя
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