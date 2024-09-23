З’явились нові супутникові знімки невдалого запуску ракети "Сармат", якою лякав Путін

OSINT-аналітик Джордж Баррос оприлюднив нові супутникові знімки компанії Maxar, які свідчать про невдале випробування міжконтинентальної ракети "Сармат" на космодромі Плесецьк.

Джерело: Баррос у соцмережі Х

Деталі: За словами OSINT-аналітика, великий кратер, розміром приблизно 62 метри завширшки, а також значні пошкодження на стартовому майданчику і навколо нього на місці пускової шахти свідчить про те, що ракета вибухнула незабаром після запалювання або запуску.

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фото: George Barros

фото: George Barros

Довідково: Довідково: "Сармат" - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Росіяни переконують, що завдяки своїм характеристикам він здатний подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони і вважається озброєнням із найбільшою у світі дальністю ураження цілей.

За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

фото: George Barros

фото: George Barros

Нагадаємо: Перед цим OSINT-проєкт MeNMyRC оприлюднив знімки із супутника, які засвідчили, що у російському Плесецьку під час випробувань вибухнула міжконтинентальна ракета "Сармат".

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