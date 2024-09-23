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Появились новые спутниковые снимки неудачного запуска ракеты «Сармат», которой пугал Путин

Станислав ПогориловПонедельник, 23 сентября 2024, 13:11
Появились новые спутниковые снимки неудачного запуска ракеты «Сармат», которой пугал Путин
Фото: обнародованные Барросом снимки в соцсети Х

OSINT-аналитик Джордж Баррос обнародовал новые спутниковые снимки компании Maxar, которые свидетельствуют о неудачном испытании межконтинентальной ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк.

Источник: Баррос в соцсети Х

Детали: По словам OSINT-аналитика, большой кратер, размером примерно 62 метра в ширину, а также значительные повреждения на стартовой площадке и вокруг нее на месте пусковой шахты свидетельствует о том, что ракета взорвалась вскоре после зажигания или запуска.

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фото: George Barros
 
фото: George Barros

Справочно: Справочно: "Сармат" - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Россияне утверждают, что благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

 
фото: George Barros

По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

 
фото: George Barros

Напомним: Перед этим OSINT-проект MeNMyRC обнародовал снимки со спутника, которые показали, что в российском Плесецке во время испытаний взорвалась межконтинентальная ракета "Сармат".

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Предыстория:

  • В июне 2023 года правитель РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных хвастался новейшими образцами оружия в армии и угрожал поставить на боевое дежурство новые пусковые установки "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Он также уверял, что планы по повышению потенциала всех компонентов российских вооруженных сил будут реализованы полностью.
  • Западные СМИ сообщали о пяти неудачных запусках "Сармата".
  • По данным CNBC, самый продолжительный испытательный полет "Сармата" продолжался чуть более двух минут: ракета пролетела чуть больше 35 километров, прежде чем потеряла управление и разбилась.
  • Единственный успешный запуск ракеты якобы произошел 20 апреля 2022 года.
  • Правитель РФ Владимир Путин поручил в 2022 году поставить "Сармат" на боевое дежурство, что было сделано в сентябре 2023 года.

Росcияядерное оружие
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