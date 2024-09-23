Зеленський: У нас мало часу, наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні
Президент Володимир Зеленський на отриманні The Golden Plate Award Американської академії досягнень заявив, що потрібно не втрачати час, оскільки наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні Росії проти України.
Джерело: ОП, "Укрінформ"
Пряма мова Зеленського: "У нас немає багато часу. Наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні, війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи. У нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат, і ми повинні його визначити - не Росія і не її криваві союзники. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні".
Деталі: Президент нагадав про План перемоги, який привіз у США. "І я презентую цей План Америці: президенту Байдену, Конгресу, обом кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу і усім нашим глобальним партнерам. Я вірю, це стане нашим спільним досягненням заради свободи, без жодних компромісів коштом свободи", - сказав Зеленський.
Зеленський також наголосив, що "сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям".
Передісторія:
- По дорозі до США у своєму зверненні Зеленський повдомив про намір представити План перемоги президенту країни Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів."Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру", - зазначив він.
- Очікується, що Зеленський представить детальну версію плану Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня. Також він хоче ознайомити з ним кандидатів у президенти – Камалу Гарріс і Дональда Трампа.
- За інформацією Bloomberg, План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.
- Раніше глава держави казав, що План перемоги розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.
- Напередодні візиту до США Зеленський заявив, що вважає "жахливою" думку, що Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, оскільки це призвело б до дуже довгої війни з великою кількістю загиблих.