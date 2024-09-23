Зеленский: У нас мало времени, следующие несколько месяцев станут решающими в войне
Президент Владимир Зеленский на получении The Golden Plate Award Американской академии достижений заявил, что нужно не терять время, поскольку следующие несколько месяцев станут решающими в войне России против Украины.
Источник: ОП, "Укринформ"
Прямая речь Зеленского: "У нас нет много времени. Следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне, войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы. У нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат, и мы должны его определить - не Россия и не ее кровавые союзники. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне".
Детали: Президент напомнил о Плане победы, который привез в США. "И я представляю этот План Америке: президенту Байдену, Конгрессу, обоим кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу и всем нашим глобальным партнерам. Я верю, это станет нашим общим достижением ради свободы, без всяких компромиссов за счет свободы", - сказал Зеленский.
Зеленский также отметил, что "сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне - свобода, а на другой - все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям".
Предыстория:
- По дороге в США в своем обращении Зеленский сообщил о намерении представить План победы президенту страны Джо Байдену, а также другим лидерам стран-партнеров". "Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы, - для действительно справедливого мира", - указал он.
- Ожидается, что Зеленский представит подробную версию плана Байдену во время их встречи в Вашингтоне 26 сентября. Также он хочет ознакомить с ним кандидатов в президенты – Камалу Харрис и Дональда Трампа.
- По информации Bloomberg, План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
- Ранее глава государства говорил, что План победы рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.
- Накануне визита в США Зеленский заявил, что считает "ужасной" мысль, что Байден не поддержит предложенный Украиной План победы, поскольку это привело бы к очень долгой войне с большим количеством погибших.