Зеленский: У нас мало времени, следующие несколько месяцев станут решающими в войне

Президент Владимир Зеленский на получении The Golden Plate Award Американской академии достижений заявил, что нужно не терять время, поскольку следующие несколько месяцев станут решающими в войне России против Украины.

Источник: ОП, "Укринформ"

Прямая речь Зеленского: "У нас нет много времени. Следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне, войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы. У нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат, и мы должны его определить - не Россия и не ее кровавые союзники. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне".

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Детали: Президент напомнил о Плане победы, который привез в США. "И я представляю этот План Америке: президенту Байдену, Конгрессу, обоим кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу и всем нашим глобальным партнерам. Я верю, это станет нашим общим достижением ради свободы, без всяких компромиссов за счет свободы", - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что "сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне - свобода, а на другой - все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям".

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