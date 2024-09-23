Президент Ирана заявил, что "стремится к переговорам с Западом" по поводу войны в Украине
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стремится к переговорам с западными странами относительно войны России в Украине и якобы никогда не одобрял российскую агрессию.
Источник: The Guardian, "Европейская правда"
Детали: Иранский президент назвал российскую войну против Украины "агрессией" и отрицает, что его страна предоставляла России баллистические ракеты с момента его вступления в должность в июле 2024 года. Он также пообещал не делать этого и в дальнейшем, хотя не упомянул о беспилотниках, которые его страна поставляет России.
По словам Пезешкиана, Иран готов "сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры" на фоне обвинений в поставках ракет.
Дополнено: Глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Нью-Йорке с Пезешкианом и во время встречи выразил иранскому президенту обеспокоенность по поводу поставок оружия в Россию, дестабилизации региона из-за посредников, задержанных граждан ЕС, ядерной программы и ситуации с правами человека.
Корреспонденту The Wall Street Journal Лоренсу Норману от источника стало известно, что Мишель сказал Пезешкиану, что отношения между Ираном и Европой находятся на самом низком уровне.
Он давил на иранского президента в вопросах прав человека, ядерной программы, региональной дестабилизации, поставки ракет и европейских заключенных в Иране.
Что предшествовало:
Пезешкиан стал президентом Ирана после гибели предшественника Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.
Напомним:
- Западные СМИ сообщили, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности. Некоторые источники говорили о более 200 ракетах.
- Агентство Reuters, которое первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию, писало, что речь может идти о Fath-360 – системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.
- В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией".
- Член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани признал, что России отправили иранские баллистические ракеты, в которых она нуждается для обстрелов Украины.