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Президент Ирана заявил, что "стремится к переговорам с Западом" по поводу войны в Украине

Татьяна Олейник, Кристина БондареваПонедельник, 23 сентября 2024, 21:14
Президент Ирана заявил, что стремится к переговорам с Западом по поводу войны в Украине
Масуд Пезешкиан. Фото - Getty Images

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стремится к переговорам с западными странами относительно войны России в Украине и якобы никогда не одобрял российскую агрессию.

Источник: The Guardian, "Европейская правда"

Детали: Иранский президент назвал российскую войну против Украины "агрессией" и отрицает, что его страна предоставляла России баллистические ракеты с момента его вступления в должность в июле 2024 года. Он также пообещал не делать этого и в дальнейшем, хотя не упомянул о беспилотниках, которые его страна поставляет России.

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По словам Пезешкиана, Иран готов "сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры" на фоне обвинений в поставках ракет.

Дополнено: Глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Нью-Йорке с Пезешкианом и во время встречи выразил иранскому президенту обеспокоенность по поводу поставок оружия в Россию, дестабилизации региона из-за посредников, задержанных граждан ЕС, ядерной программы и ситуации с правами человека.

Корреспонденту The Wall Street Journal Лоренсу Норману от источника стало известно, что Мишель сказал Пезешкиану, что отношения между Ираном и Европой находятся на самом низком уровне.

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Он давил на иранского президента в вопросах прав человека, ядерной программы, региональной дестабилизации, поставки ракет и европейских заключенных в Иране.

Что предшествовало:

Пезешкиан стал президентом Ирана после гибели предшественника Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.

Напомним: 

  • Западные СМИ сообщили, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности. Некоторые источники говорили о более 200 ракетах.
  • Агентство Reuters, которое первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию, писало, что речь может идти о Fath-360 – системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.
  • В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией".
  • Член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани признал, что России отправили иранские баллистические ракеты, в которых она нуждается для обстрелов Украины.

Иран
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