Президент Ирана заявил, что "стремится к переговорам с Западом" по поводу войны в Украине

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стремится к переговорам с западными странами относительно войны России в Украине и якобы никогда не одобрял российскую агрессию.

Источник: The Guardian, "Европейская правда"

Детали: Иранский президент назвал российскую войну против Украины "агрессией" и отрицает, что его страна предоставляла России баллистические ракеты с момента его вступления в должность в июле 2024 года. Он также пообещал не делать этого и в дальнейшем, хотя не упомянул о беспилотниках, которые его страна поставляет России.

Реклама:

По словам Пезешкиана, Иран готов "сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры" на фоне обвинений в поставках ракет.

Дополнено: Глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Нью-Йорке с Пезешкианом и во время встречи выразил иранскому президенту обеспокоенность по поводу поставок оружия в Россию, дестабилизации региона из-за посредников, задержанных граждан ЕС, ядерной программы и ситуации с правами человека.

Корреспонденту The Wall Street Journal Лоренсу Норману от источника стало известно, что Мишель сказал Пезешкиану, что отношения между Ираном и Европой находятся на самом низком уровне.

РЕКЛАМА:

Он давил на иранского президента в вопросах прав человека, ядерной программы, региональной дестабилизации, поставки ракет и европейских заключенных в Иране.

Что предшествовало:

Пезешкиан стал президентом Ирана после гибели предшественника Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.

Напомним: