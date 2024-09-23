Российские войска второй раз за день ударили по Запорожью: погиб человек

Российские войска 23 сентября поздно вечером повторно ударили по Запорожью и убили человека.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Загорелся пожар, который оперативно погасили. Предварительно, без пострадавших.

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Россияне ударили и по жилой застройке. Предварительно, один человек погиб, двое ранены. Разрушены по меньшей мере два частных дома".

Что предшествовало: