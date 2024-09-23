Российские войска второй раз за день ударили по Запорожью: погиб человек
Понедельник, 23 сентября 2024, 23:52
Российские войска 23 сентября поздно вечером повторно ударили по Запорожью и убили человека.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Загорелся пожар, который оперативно погасили. Предварительно, без пострадавших.
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Россияне ударили и по жилой застройке. Предварительно, один человек погиб, двое ранены. Разрушены по меньшей мере два частных дома".
Что предшествовало:
- Российские войска в понедельник нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье, ранены два человека.
- Ранее сообщалось, что поздно вечером 22 сентября из-за российской атаки шестью управляемыми авиабомбами на Запорожье. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.