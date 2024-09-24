Фортифікації на Чернігівщині обвалились і поросли бур’янами: військова і цивільна влада кивають один на одного

На Чернігівщині розгорівся скандал довкола якості фортифікаційних споруд в області, які будували за кошти міського бюджету: начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у неякісному будівництві звинуватив міську раду, водночас цивільна влада міста заявляє, що укріплення у 2023 році перевіряли військові, і сам Брижинський досить високо оцінював їх якість.

Джерело: начальник Чернігівської МВА, полковник ЗСУ Дмитро Брижинський у Facebook, в.о. мера Чернігова, секретар міськради Олександр Ломако у Telegram

Деталі: Кілька днів тому місцеве видання "Час Чернігівський" опублікувало у соцмережі фото відверто неякісних фортифікацій. Видання стверджувало, що такі укріплення будували коштом міського бюджету.

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скриншот з Facebook Брижинського

Зазначалося, що нібито Чернігівська міська рада витратила це 110 млн грн, а роботи виконувало підконтрольне ексмеру міста Владиславу Атрошенку "УТБ"-інжиніринг.

Цей пост поширив Брижинський, написавши: "Ось такі фортифікаційні споруди набудувало керівництво міської ради навколо Чернігова".

Наступного дня Брижинський опублікував новий пост з власними світлинами неякісних укріплень. Він повідомив, що відбулася перевірка стану фортифікацій в області, і що ця тема вимагає "окремого розгляду".

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Пряма мова начальника МВА: "Перевірка проводилась комісією, до якої були долучені представники військового командування, правоохоронних органів та інженери. Складені акти з відповідними фотоматеріалами та висновками. Вважаю, що стан фортифікації навколо Чернігова потребує окремого розгляду.

Від себе скажу, що під час перевірок та виїздів на локації деякі речі мене як військового шокували. Мова і про якість матеріалів і те, як ці роботи виконали. Адже за спорудження фортифікації сплатили з бюджету міста".

скриншот з Facebook Брижинського

Деталі: Він також додав, що звернувся до Ради оборони області із клопотанням розглянути результати перевірки фортифікації на одному із чергових засідань.

На пост Брижинського відреагував в.о. мера Чернігова, секретар міської ради Олександр Ломако.

Він повідомив, що також звернувся до Ради оборони області з проханням розглянути питання стану фортифікаційних споруд навколо міста Чернігова.



За словами Ломако, укріплення у 2022-2023 роках дійсно будували за ініціативи міського голови Атрошенка і роботи виконувало управління ЖКГ. Він переконує, що по кожному об’єкту військові підписали акт виконаних робіт та "надали високу оцінку їх якості". За словами Ломаки, ці споруди використовували бійці ТРО. Він заявляє, що укріплення занепали після "удосконалення під контролем Брижинського".

Пряма мова в.о. мера: "Після введення у Чернігові міської військової адміністрації, у травні 2023 року, її начальник, оглянувши лінію споруд, оцінив їх високу якість та дав доручення військовим, під його наглядом, вдосконалити лінію оборонних споруд довкола міста. На жаль, минулого тижня ми побачили результат цього "вдосконалення" на фото в деяких пабліках. Не вважаю, що це питання варто обговорювати публічно, але, якщо його вже підняв начальник МВА, то наголошу – Рада оборони області повинна розглянути не тільки питання споруд, а й відповідності Брижинського займаній посаді, який взявся "вдосконалювати" оборонні споруди, якість спорудження яких отримала високу оцінку".

Ломако також звинуватив Брижинського у тому, що за "понад півтора роки на посаді" той нібито "замість фортифікацій та захисту міста, опікувався питаннями вдосконалення власного доброту та добробуту своєї адміністрації: виділенням землі, виписуванням шокуючих премій, штатним розписом; захопленням бюджету міста; зупинкою громадського транспорту тощо".

"Якщо стан споруд дійсно такий, як говорить голова МВА, цим питанням мають зайнятися правоохоронні органи, адже ці "вдосконалення" мають прямі ознаки диверсії. Як наслідок, цей чиновник має бути звільнений та понести відповідальність згідно кримінального кодексу України", – підсумував Ломако.

У Facebook Брижинського дійсно є пост від травня 2023 року, в якому він схвально відгукується про укріплення, але при цьому зазначає, що "командуванню військових підрозділів висловив зауваження щодо виправлення недоліків та ще більшого удосконалення лінії оборони".

скриншот з Facebook Брижинського

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