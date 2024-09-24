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Фортификации на Черниговщине обвалились и поросли сорняками: военная и гражданская власть кивают друг на друга

Ирина БалачукВторник, 24 сентября 2024, 12:50
Фортификации на Черниговщине обвалились и поросли сорняками: военная и гражданская власть кивают друг на друга
Фото "Час Черниговский". Коллаж УП

На Черниговщине разгорелся скандал вокруг качества фортификационных сооружений в области, которые строили за средства городского бюджета: начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в некачественном строительстве обвинил городской совет, в то же время гражданские власти города заявляют, что укрепления в 2023 году проверяли военные, и сам Брижинский достаточно высоко оценивал их качество. 

Источник: начальник Черниговской ГВА, полковник ВСУ Дмитрий Брижинский в Facebook, и.о. мэра Чернигова, секретарь горсовета Александр Ломако в Telegram

Детали: Несколько дней назад местное издание "Час Черниговский" опубликовало в соцсети фото откровенно некачественных фортификаций. Издание утверждало, что такие укрепления строили за счет городского бюджета. 

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СКРИНШОТ ИЗ FACEBOOK БРИЖИНСКОГО

Отмечалось, что якобы Черниговский городской совет потратил на это 110 млн грн, а работы выполняло подконтрольное экс-мэру города Владиславу Атрошенко "УТБ"-инжиниринг.

Этот пост распространил Брижинский, написав: "Вот такие фортификационные сооружения настроило руководство городского совета вокруг Чернигова".

На следующий день Брижинский опубликовал новый пост с собственными фотографиями некачественных укреплений. Он сообщил, что состоялась проверка состояния фортификаций в области, и что эта тема требует "отдельного рассмотрения".

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Прямая речь начальника ГВА: "Проверка проводилась комиссией, к которой были привлечены представители военного командования, правоохранительных органов и инженеры. Составлены акты с соответствующими фотоматериалами и выводами. Считаю, что состояние фортификации вокруг Чернигова нуждается в отдельном рассмотрении.

От себя скажу, что во время проверок и выездов на локации некоторые вещи меня как военного шокировали. Речь и о качестве материалов и том, как эти работы выполнили. Ведь за сооружение фортификаций оплатили из бюджета города". 

 
СКРИНШОТ ИЗ FACEBOOK БРИЖИНСКОГО

Детали: Он также добавил, что обратился в Совет обороны области с ходатайством рассмотреть результаты проверки фортификации на одном из очередных заседаний.

На пост Брижинского отреагировал и.о. мэра Чернигова, секретарь городского совета Александр Ломако.

Он сообщил, что также обратился в Совет обороны области с просьбой рассмотреть вопрос состояния фортификационных сооружений вокруг города Чернигова.

По словам Ломако, укрепления в 2022-2023 годах действительно строили по инициативе городского головы Атрошенко и работы выполняло управление ЖКХ. Он утверждает, что по каждому объекту военные подписали акт выполненных работ и "дали высокую оценку их качества". По словам Ломако, эти сооружения использовали бойцы ТРО. Он заявляет, что укрепления пришли в упадок после "усовершенствования под контролем Брижинского".

Прямая речь и.о. мэра: "После введения в Чернигове городской военной администрации, в мае 2023 года, ее начальник, осмотрев линию сооружений, оценил их высокое качество и дал поручение военным, под его наблюдением, усовершенствовать линию оборонительных сооружений вокруг города. К сожалению, на прошлой неделе мы увидели результат этого "совершенствования" на фото в некоторых пабликах. Не считаю, что этот вопрос стоит обсуждать публично, но, если его уже поднял начальник ГВА, то подчеркну – Совет обороны области должен рассмотреть не только вопрос сооружений, но и соответствия Брижинского занимаемой должности, который взялся "совершенствовать" оборонительные сооружения, качество сооружения которых получило высокую оценку".

Ломако также обвинил Брижинского в том, что за "более полутора лет в должности" тот якобы "вместо фортификаций и защиты города, занимался вопросами совершенствования собственного благосостояния и благосостояния своей администрации: выделением земли, выписыванием шокирующих премий, штатным расписанием; захватом бюджета города; остановкой общественного транспорта и т.д.".

"Если состояние сооружений действительно такое, как говорит глава ГВА, этим вопросом должны заняться правоохранительные органы, ведь эти "усовершенствования" имеют прямые признаки диверсии. Как следствие, этот чиновник должен быть уволен и понести ответственность согласно уголовному кодексу Украины", – подытожил Ломако.

В Facebook Брижинского действительно есть пост от мая 2023 года, в котором он одобрительно отзывается об укреплениях, но при этом отмечает, что "командованию военных подразделений высказал замечания по исправлению недостатков и еще большего усовершенствования линии обороны".

 
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