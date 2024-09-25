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Зросла кількість поранених через атаку військ РФ на Запоріжжя

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Середа, 25 вересня 2024, 00:28
Зросла кількість поранених через атаку військ РФ на Запоріжжя
Фото з Telegram Федорова

Армія РФ завдала удару, попередньо керованими авіабомбами, по Запоріжжю. Семеро людей поранені.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "У Комунарському районі міста внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки. 

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Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 7.

За його словами, троє поранених у лікарні. Четверо від госпіталізації відмовилися.

 
Фото з Telegram-каналу Федорова
 
Фото з Telegram-каналу Федорова

Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися".

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Фото з Telegram-каналу Федорова
 
Фото з Telegram-каналу Федорова

Запоріжжявійнабойові дії
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