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Возросло количество раненых из-за атаки войск РФ на Запорожье

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоСреда, 25 сентября 2024, 00:28
Возросло количество раненых из-за атаки войск РФ на Запорожье
Фото из Telegram Федорова

Армия РФ нанесла удар, предварительно управляемыми авиабомбами, по Запорожью. Семь человек ранены.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "В Коммунарском районе города в результате российской атаки разрушены частные дома.

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Обновлено: Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 7.

По его словам, трое раненых в больнице. Четверо от госпитализации отказались.

 
Фото из Telegram-канала Федорова
 
Фото из Telegram-канала Федорова

Шесть человек ранены, двое из них в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались".

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Фото из Telegram-канала Федорова
 
Фото из Telegram-канал Федорова

Запорожьевойнабоевые действия
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