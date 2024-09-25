Возросло количество раненых из-за атаки войск РФ на Запорожье
Среда, 25 сентября 2024, 00:28
Армия РФ нанесла удар, предварительно управляемыми авиабомбами, по Запорожью. Семь человек ранены.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "В Коммунарском районе города в результате российской атаки разрушены частные дома.
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Обновлено: Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 7.
По его словам, трое раненых в больнице. Четверо от госпитализации отказались.
Шесть человек ранены, двое из них в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались".
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