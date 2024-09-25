Возросло количество раненых из-за атаки войск РФ на Запорожье

Армия РФ нанесла удар, предварительно управляемыми авиабомбами, по Запорожью. Семь человек ранены.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "В Коммунарском районе города в результате российской атаки разрушены частные дома.

Реклама:

Обновлено: Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 7.

По его словам, трое раненых в больнице. Четверо от госпитализации отказались.

Фото из Telegram-канала Федорова

Фото из Telegram-канала Федорова

Шесть человек ранены, двое из них в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались".

РЕКЛАМА:

Фото из Telegram-канала Федорова