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Зеленський і президент Фінляндії обговорили спільне виробництво дронів

Ольга Глущенко Середа, 25 вересня 2024, 02:58
Зеленський і президент Фінляндії обговорили спільне виробництво дронів
фото: ОП

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом, з-поміж іншого обговорили спільне виробництво дронів.

Джерело: Офіс президента

Дослівно ОП: "Головні теми зустрічі – ситуація на полі бою, оборонні потреби України та міжнародна співпраця.

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Зеленський зазначив, що Україні необхідні засоби протиповітряної оборони, зокрема ПЗРК".

Деталі: У повідомленні зазначається, що під час зустрічі глави держав обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю, окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері.

Що передувало: Напередодні Стубб закликав союзників на глобальному Заході, включно зі Сполученими Штатами, "дозволити Україні боротися без зв'язаних за спиною рук і зняти" обмеження на далекобійні удари.

ФінляндіябезпілотникиЗеленськийвійна
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