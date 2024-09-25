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Зеленский и президент Финляндии обсудили совместное производство дронов

Ольга ГлущенкоСреда, 25 сентября 2024, 02:58
Зеленский и президент Финляндии обсудили совместное производство дронов
фото: ОП

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом, среди прочего обсудили совместное производство дронов.

Источник: Офис президента

Дословно ОП: "Главные темы встречи – ситуация на поле боя, оборонные потребности Украины и международное сотрудничество.

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Зеленский отметил, что Украине необходимы средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК".

Детали: В сообщении отмечается, что во время встречи главы государств обсудили украинско-финское оборонное сотрудничество, отдельно речь шла о совместном производстве дронов и обмене опытом в этой сфере.

Что предшествовало: Накануне Стубб призвал союзников на глобальном Западе, включая Соединенные Штаты, "позволить Украине бороться без связанных за спиной рук и снять" ограничения на дальнобойные удары.

ФинляндиябеспилотникиЗеленскийвойна
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