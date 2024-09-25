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Російський удар по Кривому Рогу 21 вересня: кількість жертв зросла до 4

Ірина БалачукСереда, 25 вересня 2024, 07:39
Російський удар по Кривому Рогу 21 вересня: кількість жертв зросла до 4
Наслідки російського удару по Кривому Рогу 21 вересня. Фото з Telegram Сергія Лисака

Помер чоловік, поранений внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 21 вересня, таким чином кількість жертв цієї атаки зросла до 4.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "У лікарні помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг. Медики зробили все, що могли. Втім, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося".

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Кривий Рігракетний ударжертви
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