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Российский удар по Кривому Рогу 21 сентября: количество жертв возросло до 4

Ирина БалачукСреда, 25 сентября 2024, 07:39
Российский удар по Кривому Рогу 21 сентября: количество жертв возросло до 4
Последствия российского удара по Кривому Рогу 21 сентября. Фото из Telegram Сергея Лысака

Умер мужчина, раненый в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 21 сентября, таким образом количество жертв этой атаки возросло до 4.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "В больнице умер 50-летний мужчина, раненый во время вражеской ракетной атаки на Кривой Рог. Медики сделали все, что могли. Впрочем, к сожалению, спасти пациента не удалось".

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