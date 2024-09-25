Российский удар по Кривому Рогу 21 сентября: количество жертв возросло до 4
Среда, 25 сентября 2024, 07:39
Умер мужчина, раненый в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 21 сентября, таким образом количество жертв этой атаки возросло до 4.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "В больнице умер 50-летний мужчина, раненый во время вражеской ракетной атаки на Кривой Рог. Медики сделали все, что могли. Впрочем, к сожалению, спасти пациента не удалось".
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Предыстория:
- Ночью 21 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог, убили по меньшей мере 3 человек, среди которых ребенка, и еще 3 ранили.