Росіяни атакували Одещину ракетами: пошкоджені дві вантажівки

У результаті російського ракетного удару в Одеській області пошкоджені дві вантажівки та горіла трава на відкритій місцевості.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Одещину. В Одеському районі ракета, попередньо, Х-59/69 влучила по відкритій території. Відбулося загорання сухої трави на площі 100 м2. Пожежу оперативно ліквідували.



Уламками пошкоджено дві вантажівки, що рухалися поруч".

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Деталі: За словами Кіпера, загиблих та постраждалих немає. На місці працюють правоохоронці.

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