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Росіяни атакували Одещину ракетами: пошкоджені дві вантажівки

Ірина БалачукСереда, 25 вересня 2024, 08:51
Росіяни атакували Одещину ракетами: пошкоджені дві вантажівки
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У результаті російського ракетного удару в Одеській області пошкоджені дві вантажівки та горіла трава на відкритій місцевості.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Одещину. В Одеському районі ракета, попередньо, Х-59/69 влучила по відкритій території. Відбулося загорання сухої трави на площі 100 м2. Пожежу оперативно ліквідували.

Уламками пошкоджено дві вантажівки, що рухалися поруч".

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Деталі: За словами Кіпера, загиблих та постраждалих немає. На місці працюють правоохоронці.

Передісторія:

  • Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 25 вересня Росія запустила по Україні 32 дрони-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 28 із них, також на рахунку ППО – 4 збиті керовані авіаційні ракети Х-59/69. Загалом загарбники випустили по Україні 7 ракет. Одещину атакували чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря.

Одеська областьракетний удар
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