Россияне атаковали Одесскую область ракетами: повреждены два грузовика
Среда, 25 сентября 2024, 08:51
В результате российского ракетного удара в Одесской области повреждены два грузовика и горела трава на открытой местности.
Источник: глава ОГА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь главы области: "Ночью враг совершил ракетную атаку на Одесскую область. В Одесском районе ракета, предварительно, Х-59/69 попала по открытой территории. Произошло возгорание сухой травы на площади 100 м2. Пожар оперативно ликвидировали.
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Обломками повреждены два грузовика, которые двигались рядом".
Детали: По словам Кипера, погибших и пострадавших нет. На месте работают правоохранители.
Предыстория:
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- Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 25 сентября Россия запустила по Украине 32 дрона-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 28 из них, также на счету ПВО – 4 сбитые управляемые авиационные ракеты Х-59/69. В общем захватчики выпустили по Украине 7 ракет. Одесскую область атаковали четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря.