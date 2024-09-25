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Россияне атаковали Одесскую область ракетами: повреждены два грузовика

Ирина БалачукСреда, 25 сентября 2024, 08:51
Россияне атаковали Одесскую область ракетами: повреждены два грузовика
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В результате российского ракетного удара в Одесской области повреждены два грузовика и горела трава на открытой местности.

Источник: глава ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью враг совершил ракетную атаку на Одесскую область. В Одесском районе ракета, предварительно, Х-59/69 попала по открытой территории. Произошло возгорание сухой травы на площади 100 м2. Пожар оперативно ликвидировали.

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Обломками повреждены два грузовика, которые двигались рядом".

Детали: По словам Кипера, погибших и пострадавших нет. На месте работают правоохранители.

Предыстория:

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  • Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 25 сентября Россия запустила по Украине 32 дрона-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 28 из них, также на счету ПВО – 4 сбитые управляемые авиационные ракеты Х-59/69. В общем захватчики выпустили по Украине 7 ракет. Одесскую область атаковали четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря.

Одесская областьракетный удар
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