Россияне атаковали Одесскую область ракетами: повреждены два грузовика

В результате российского ракетного удара в Одесской области повреждены два грузовика и горела трава на открытой местности.

Источник: глава ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью враг совершил ракетную атаку на Одесскую область. В Одесском районе ракета, предварительно, Х-59/69 попала по открытой территории. Произошло возгорание сухой травы на площади 100 м2. Пожар оперативно ликвидировали.

Реклама:

Обломками повреждены два грузовика, которые двигались рядом".

Детали: По словам Кипера, погибших и пострадавших нет. На месте работают правоохранители.

Предыстория:

РЕКЛАМА: