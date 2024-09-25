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Росія веде переговори про передачу надзвукових ракет єменським хуситам – Reuters

"Українська правда"Середа, 25 вересня 2024, 11:56
Росія веде переговори про передачу надзвукових ракет єменським хуситам – Reuters
Російська ракета "Онікс". Ілюстративне фото: wikimedia.org

Росія веде переговори з єменськими бойовиками-хуситами про передачу їм протикорабельних ракет "Яхонт", які можуть загрожувати судноплавству в Червоному морі.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами джерел Reuters, переговори між представниками хуситів і Росії проходили у столиці Ірану Тегерані щонайменше двічі цього року, і їх планують продовжити найближчим часом.

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Надзвукові протикорабельні ракети "Яхонт", також відомі як П-800 "Онікс", дозволять хуситам більш точно вражати комерційні судна та становитимуть загрозу для військових кораблів США та ЄС.

Агентство повідомляє, що одним із мотивів Росії надавати озброєння хуситам є бажання посилити тиск на західні держави і завадити їм дати дозвіл Україні завдавати дальніх ударів вглиб РФ.

Раніше Росія постачала ракети "Яхонт" підтримуваній Іраном "Хезболлі".

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Передісторія: 

  • З листопада 2023 року підтримувані Іраном бойовики-хусити почали атакувати торгові судна довкола Аравійського півострова, наполягаючи, що їхньою ціллю є "судна, пов’язані з Ізраїлем". Ці атаки поставили під загрозу найкоротший морський шлях з Азії до Європи і відповідні ланцюжки постачання. 
  • У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня 2024 року там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.
  • На початку вересня від обстрілів хуситів постраждали два судна, у тому числі саудівський MV Amjad з близько 2 млн барелів нафти.

тероризмфлотРосія
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