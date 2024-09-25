Росія веде переговори про передачу надзвукових ракет єменським хуситам – Reuters

Росія веде переговори з єменськими бойовиками-хуситами про передачу їм протикорабельних ракет "Яхонт", які можуть загрожувати судноплавству в Червоному морі.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами джерел Reuters, переговори між представниками хуситів і Росії проходили у столиці Ірану Тегерані щонайменше двічі цього року, і їх планують продовжити найближчим часом.

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Надзвукові протикорабельні ракети "Яхонт", також відомі як П-800 "Онікс", дозволять хуситам більш точно вражати комерційні судна та становитимуть загрозу для військових кораблів США та ЄС.

Агентство повідомляє, що одним із мотивів Росії надавати озброєння хуситам є бажання посилити тиск на західні держави і завадити їм дати дозвіл Україні завдавати дальніх ударів вглиб РФ.

Раніше Росія постачала ракети "Яхонт" підтримуваній Іраном "Хезболлі".

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