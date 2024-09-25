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Россия ведет переговоры о передаче сверхзвуковых ракет йеменским хуситам – Reuters

"Украинская правда"Среда, 25 сентября 2024, 11:56
Россия ведет переговоры о передаче сверхзвуковых ракет йеменским хуситам – Reuters
Российская ракета "Оникс". Иллюстративное фото: wikimedia.org

Россия ведет переговоры с йеменскими боевиками-хуситами о передаче им противокорабельных ракет "Яхонт", которые могут угрожать судоходству в Красном море.

Источник: Reuters

Детали: По словам источников Reuters, переговоры между представителями хуситов и России проходили в столице Ирана Тегеране по меньшей мере дважды в этом году, и их планируют продолжить в ближайшее время.

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Сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Яхонт", также известные как П-800 "Оникс", позволят хуситам более точно поражать коммерческие суда и будут представлять угрозу для военных кораблей США и ЕС.

Агентство сообщает, что одним из мотивов России предоставлять вооружение хуситам является желание усилить давление на западные страны и помешать им дать разрешение Украине наносить дальние удары вглубь РФ.

Ранее Россия поставляла ракеты "Яхонт" поддерживаемой Ираном "Хезболле".

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Предыстория: 

  • С ноября 2023 года поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали атаковать торговые суда вокруг Аравийского полуострова, настаивая, что их целью являются "суда, связанные с Израилем". Эти атаки поставили под угрозу кратчайший морской путь из Азии в Европу и соответствующие цепочки поставок. 
  • В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января 2024 года там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.
  • В начале сентября от обстрелов хуситов пострадали два судна, в том числе саудовский MV Amjad с около 2 млн баррелей нефти.

терроризмфлотРосcия
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