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ГУР про звільнення заводу у Вовчанську: операція тривала більше тижня, 20 окупантів взято в полон

Валентина РоманенкоСереда, 25 вересня 2024, 13:24
ГУР про звільнення заводу у Вовчанську: операція тривала більше тижня, 20 окупантів взято в полон
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Офіцер спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міноборони на позивний "Вікінг" розкрив деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині.

Джерело: розвідник в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба ГУР

Деталі: Він підтвердив, що внаслідок операції, яка тривала більше тижня, спецпризначенцям ГУР вдалося взяти в полон два десятки окупантів.

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Пряма мова: "Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання".

На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу".

Що передувало: Головне управління розвідки Міноборони 24 вересня повідомило про звільнення та зачистку території Вовчанського агрегатного заводу.

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Російські військові зайшли на територію Вовчанського агрегатного заводу в травні 2024 року. Сили оборони заблокували там окупантів. Допомогу від своїх росіяни отримували дронами.

Харківська областьвійнаГУР
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