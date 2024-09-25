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ГУР об освобождении завода в Волчанске: операция длилась больше недели, 20 оккупантов взяты в плен

Валентина РоманенкоСреда, 25 сентября 2024, 13:24
ГУР об освобождении завода в Волчанске: операция длилась больше недели, 20 оккупантов взяты в плен
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Офицер спецподразделения Тимура Главного управления разведки Минобороны с позывным "Викинг" раскрыл детали операции по освобождению Волчанского агрегатного завода на Харьковщине.

Источник: разведчик в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба ГУР

Детали: Он подтвердил, что в результате операции, которая длилась более недели, спецназовцам ГУР удалось взять в плен два десятка оккупантов.

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Прямая речь: "Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал большое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задачи.

На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено. Также четверо оккупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже за периметром завода".

Что предшествовало: Главное управление разведки Минобороны 24 сентября сообщило об освобождении и зачистке территории Волчанского агрегатного завода.

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Российские военные зашли на территорию Волчанского агрегатного завода в мае 2024 года. Силы обороны заблокировали там оккупантов. Помощь от своих россияне получали дронами.

Харьковская областьвойнаГУР
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