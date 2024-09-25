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Поліція й СБУ прийшли з обшуками до псевдоактивіста Стахіва

Валентина РоманенкоСереда, 25 вересня 2024, 13:43
Поліція й СБУ прийшли з обшуками до псевдоактивіста Стахіва
ілюстративне фото з Facebook Стахіва

У середу 25 вересня правоохоронці проводять обшуки у відомого псевдоактивіста Остапа Стахіва.

Джерело: пресслужба Нацполіції, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно НПУ: "Нацполіція спільно з СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста, який видавав фіктивні посвідчення журналіста

Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка. Детальніше після завершення слідчих дій".

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Деталі: У повідомленні не вказане ім'я фігуранта, але за даними УП, йдеться про Стахіва.

Нагадаємо: Остап Стахів у часи пандемії ковіду був одним із очільників руху антивакцинаторів. У листопаді 2021 року Служба безпеки України оголосила Стахіву підозру в поваленні державного ладу. Він проходив психіатричну експертизу.

обшукиСБУполіціяЛьвів
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