Поліція й СБУ прийшли з обшуками до псевдоактивіста Стахіва
Середа, 25 вересня 2024, 13:43
У середу 25 вересня правоохоронці проводять обшуки у відомого псевдоактивіста Остапа Стахіва.
Джерело: пресслужба Нацполіції, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Дослівно НПУ: "Нацполіція спільно з СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста, який видавав фіктивні посвідчення журналіста
Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка. Детальніше після завершення слідчих дій".
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Деталі: У повідомленні не вказане ім'я фігуранта, але за даними УП, йдеться про Стахіва.
Нагадаємо: Остап Стахів у часи пандемії ковіду був одним із очільників руху антивакцинаторів. У листопаді 2021 року Служба безпеки України оголосила Стахіву підозру в поваленні державного ладу. Він проходив психіатричну експертизу.