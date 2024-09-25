Полиция и СБУ пришли с обысками к псевдоактивисту Стахиву

В среду 25 сентября правоохранители проводят обыски у известного псевдоактивиста Остапа Стахива.

Источник: пресс-служба Нацполиции, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно НПУ: "Нацполиция совместно с СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста, который выдавал фиктивные удостоверения. журналиста

Реклама:

Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины. Подробнее после завершения следственных действий".

Детали: В сообщении не указано имя фигуранта, но по данным УП, речь идет о Стахиве.

Напомним: Остап Стахив во времена пандемии ковида был одним из руководителей движения антивакцинаторов. В ноябре 2021 года Служба безопасности Украины объявила Стахиву подозрение в свержении государственного строя. Он проходил психиатрическую экспертизу.