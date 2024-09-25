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Росіяни атакували Херсон: постраждали четверо людей

"Українська правда"Середа, 25 вересня 2024, 13:46
Росіяни атакували Херсон: постраждали четверо людей
Ілюстративне фото: Getty Images

У середу вранці російські окупанти атакували Херсон. Внаслідок ворожих дій постраждали четверо мирних мешканців.

Джерело: голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, Херcонська ОВА в Telegram

Деталі: Мрочко повідомив, що внаслідок російської атаки дронами травм зазнали троє жителів селища Антонівка, що на околиці міста.

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За його словами, близько 10-ї години ранку окупанти скинули вибухівку з БПЛА. Уламкові та мінно-вибухові травми отримали чоловіки 57, 63 та 74 років. 

Пізніше, він повідомив про ще одну постраждалу в Центральному районі Херсона.

Дослівно Мрочко: "24-річна дівчина зранку отримала травми у Центральному районі міста внаслідок ворожого обстрілу.

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Вона сама звернулась до медиків. Ті діагностували в постраждалої мінно-вибухову травму та контузію. Наразі проводиться дообстеження".

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ХерсонвійнаХерсонська область
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