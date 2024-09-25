Росіяни атакували Херсон: постраждали четверо людей
У середу вранці російські окупанти атакували Херсон. Внаслідок ворожих дій постраждали четверо мирних мешканців.
Джерело: голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, Херcонська ОВА в Telegram
Деталі: Мрочко повідомив, що внаслідок російської атаки дронами травм зазнали троє жителів селища Антонівка, що на околиці міста.
За його словами, близько 10-ї години ранку окупанти скинули вибухівку з БПЛА. Уламкові та мінно-вибухові травми отримали чоловіки 57, 63 та 74 років.
Пізніше, він повідомив про ще одну постраждалу в Центральному районі Херсона.
Дослівно Мрочко: "24-річна дівчина зранку отримала травми у Центральному районі міста внаслідок ворожого обстрілу.
Вона сама звернулась до медиків. Ті діагностували в постраждалої мінно-вибухову травму та контузію. Наразі проводиться дообстеження".
Нагадаємо:
- У ніч на 25 вересня російські війська завдали авіаційного удару по школі у Милівській громаді Бериславського району на Херсонщині.
- 24 вересня російські військові вдарили безпілотником по Бериславу в Херсонській області, внаслідок чого загинув 60-річний чоловік, жінка 70 років зазнала поранень.