Россияне атаковали Херсон: пострадали четыре человека
В среду утром российские оккупанты атаковали Херсон. В результате вражеских действий пострадали 4 мирных жителя.
Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, Херсонская ОВА в Telegram
Детали: Мрочко сообщил, что в результате российской атаки дронами травмы получили трое жителей поселка Антоновка, что на окраине города.
По его словам, около 10 часов утра оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА. Обломочные и минно-взрывные травмы получили мужчины 57, 63 и 74 лет.
Позже, он сообщил о еще одной пострадавшей в Центральном районе Херсона.
Дословно Мрочко: "24-летняя девушка утром получила травмы в Центральном районе города в результате вражеского обстрела.
Она сама обратилась к медикам. Те диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и контузию. Сейчас проводится дообследование".
Напомним:
- В ночь на 25 сентября российские войска нанесли авиационный удар по школе в Миловской общине Бериславского района Херсонской области.
- 24 сентября российские военные ударили беспилотником по Бериславу в Херсонской области, в результате чего погиб 60-летний мужчина, женщина 70 лет получила ранения.