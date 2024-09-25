Россияне атаковали Херсон: пострадали четыре человека

В среду утром российские оккупанты атаковали Херсон. В результате вражеских действий пострадали 4 мирных жителя.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, Херсонская ОВА в Telegram

Детали: Мрочко сообщил, что в результате российской атаки дронами травмы получили трое жителей поселка Антоновка, что на окраине города.

Реклама:

По его словам, около 10 часов утра оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА. Обломочные и минно-взрывные травмы получили мужчины 57, 63 и 74 лет.

Позже, он сообщил о еще одной пострадавшей в Центральном районе Херсона.

Дословно Мрочко: "24-летняя девушка утром получила травмы в Центральном районе города в результате вражеского обстрела.

РЕКЛАМА:

Она сама обратилась к медикам. Те диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и контузию. Сейчас проводится дообследование".

Напомним: