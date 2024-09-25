Окупанти атакували селище на Херсонщині: загинула літня жінка, її 48-річна дочка в лікарні
Середа, 25 вересня 2024, 14:38
25 вересня армія РФ обстріляла селище Зимівник в Херсонській області, у результаті чого загинула 80-річна жінка, її 48-річна донька в лікарні.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 25 вересня 2024 року, близько 13:00, окупанти попередньо з артилерії обстріляли селище Зимівник".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок російської атаки загинула 80-річна жінка. Її 48-річну доньку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією, пораненням обличчя та передпліччя. Наразі вона – під наглядом медиків.
Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину РФ, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Передісторія:
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- У ніч на 25 вересня російські війська завдали авіаційного удару по школі у Милівській громаді Бериславського району на Херсонщині.