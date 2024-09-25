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Оккупанты атаковали поселок на Херсонщине: погибла пожилая женщина, ее 48-летняя дочь в больнице

Анастасия ПроцСреда, 25 сентября 2024, 14:38
Оккупанты атаковали поселок на Херсонщине: погибла пожилая женщина, ее 48-летняя дочь в больнице
фото: Херсонская областная прокуратура

25 сентября армия РФ обстреляла поселок Зимовник в Херсонской области, в результате чего погибла 80-летняя женщина, ее 48-летняя дочь в больнице.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 25 сентября 2024 года, около 13:00, оккупанты предварительно из артиллерии обстреляли поселок Зимовник".

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Детали: Сообщается, что в результате российской атаки погибла 80-летняя женщина. Ее 48-летнюю дочь доставили в больницу со взрывной травмой, контузией, ранением лица и предплечья. Сейчас она - под наблюдением медиков.

Правоохранители документируют последствия военного преступления РФ, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Предыстория:

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  • В ночь на 25 сентября российские войска нанесли авиационный удар по школе в Миловской общине Бериславского района Херсонской области.

Херсонская областьобстрелжертвы
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