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У Харкові з-під завалів деблокували тіло четвертої загиблої

Анастасія ПроцСереда, 25 вересня 2024, 15:05
У Харкові з-під завалів деблокували тіло четвертої загиблої
Фото: Харківська обласна прокуратура

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 24 вересня зросла до 4, з-під завалів будинку в Київському районі деблокували тіло жінки. 

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "Рятувальники знайшли під завалами девʼятиповерхового житлового будинку у Київському районі м. Харкова, куди 24 вересня влучив ФАБ-500 з УМПК, тіло загиблої жінки"

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Деталі: Зазначається, що кількість загиблих внаслідок авіаударів РФ по Харкову збільшилась до чотирьох людей.

Нагадаємо: 

  • 24 вересня окупанти випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб ФАБ-500, влучили у житлові будинки в Київському та Салтівському районах.
  • За даними ОВА наразі в лікарні перебувають 12 поранених, з них 4 у важкому стані. Всього в результаті атаки постраждало 36 людей.
  • Раніше рятувальники повідомляли, що під завалами будинку в Київському районі може перебувати тіло ще однієї загиблої.

Харківобстрілжертви
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