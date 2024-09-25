У Харкові з-під завалів деблокували тіло четвертої загиблої

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 24 вересня зросла до 4, з-під завалів будинку в Київському районі деблокували тіло жінки.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "Рятувальники знайшли під завалами девʼятиповерхового житлового будинку у Київському районі м. Харкова, куди 24 вересня влучив ФАБ-500 з УМПК, тіло загиблої жінки"

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Деталі: Зазначається, що кількість загиблих внаслідок авіаударів РФ по Харкову збільшилась до чотирьох людей.

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