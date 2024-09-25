В Харькове из-под завалов деблокировали тело четвертой погибшей

Количество погибших в результате российской атаки по Харькову 24 сентября возросло до 4, из-под завалов дома в Киевском районе деблокировали тело женщины.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "Спасатели нашли под завалами девятиэтажного жилого дома в Киевском районе г. Харькова, куда 24 сентября попал ФАБ-500 с УМПК, тело погибшей женщины"

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Детали: Отмечается, что количество погибших в результате авиаударов РФ по Харькову увеличилось до четырех человек.

Напомним: