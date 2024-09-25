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Нацгвардійці знищили склад боєприпасів ворога на Покровському напрямку

Валентина РоманенкоСереда, 25 вересня 2024, 15:39
Нацгвардійці знищили склад боєприпасів ворога на Покровському напрямку
скриншот

Бійці Національної гвардії підірвали склад боєприпасів російських окупантів на Донеччині.

Джерело: пресслужба НГУ

Дослівно: "Стовп диму від вибуху більше 10 метрів: на Покровському напрямку гвардійці знищили склад БК росіян".

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Деталі: Повідомляється, що аеророзвідники 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" виявили та знищили великий склад боєкомплекта противника.

Нацгвардіявійна
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