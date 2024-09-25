Нацгвардейцы уничтожили склад боеприпасов врага на Покровском направлении
Среда, 25 сентября 2024, 15:39
Бойцы Национальной гвардии взорвали склад боеприпасов российских оккупантов в Донецкой области.
Источник: пресс-служба НГУ
Дословно: "Столб дыма от взрыва более 10 метров: на Покровском направлении гвардейцы уничтожили склад БК россиян".
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Детали: Сообщается, что аэроразведчики 15 бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" обнаружили и уничтожили большой склад боекомплекта противника.