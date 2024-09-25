Через російський обстріл Херсона постраждали двоє чоловіків
Середа, 25 вересня 2024, 16:48
У результаті російського удару по Дніпровському району Херсона постраждали два чоловіки 32 і 56 років.
Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко
Дослівно Мрочко: "Близько 15.30 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вкотре обстріляли Дніпровський район міста. Травми отримали двоє цивільних — чоловіки 32 і 56 років".
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Деталі: Зазначається, що наразі їх ушпиталили. В постраждалих вибухові травми та уламкові поранення.
Передісторія:
- 25 вересня армія РФ обстріляла селище Зимівник в Херсонській області, у результаті чого загинула 80-річна жінка, її 48-річна донька в лікарні.