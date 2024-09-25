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Через російський обстріл Херсона постраждали двоє чоловіків

Анастасія ПроцСереда, 25 вересня 2024, 16:48
Через російський обстріл Херсона постраждали двоє чоловіків
Ілюстративне фото: Getty Images

У результаті російського удару по Дніпровському району Херсона постраждали два чоловіки 32 і 56 років.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Дослівно Мрочко: "Близько 15.30 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вкотре обстріляли Дніпровський район міста. Травми отримали двоє цивільних — чоловіки 32 і 56 років".

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Деталі: Зазначається, що наразі їх ушпиталили. В постраждалих вибухові травми та уламкові поранення. 

Передісторія: 

ХерсонобстрілРосія
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