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Из-за российского обстрела Херсона пострадали двое мужчин

Анастасия ПроцСреда, 25 сентября 2024, 16:48
Из-за российского обстрела Херсона пострадали двое мужчин
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате российского удара по Днепровскому району Херсона пострадали два мужчины 32 и 56 лет.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Дословно Мрочко: "Около 15.30 российские войска с временно оккупированного левого берега в очередной раз обстреляли Днепровский район города. Травмы получили двое гражданских - мужчины 32 и 56 лет".

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Детали: Отмечается, что сейчас их госпитализировали. У пострадавших взрывные травмы и осколочные ранения.

Предыстория:

ХерсонобстрелРосcия
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