Из-за российского обстрела Херсона пострадали двое мужчин
Среда, 25 сентября 2024, 16:48
В результате российского удара по Днепровскому району Херсона пострадали два мужчины 32 и 56 лет.
Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко
Дословно Мрочко: "Около 15.30 российские войска с временно оккупированного левого берега в очередной раз обстреляли Днепровский район города. Травмы получили двое гражданских - мужчины 32 и 56 лет".
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Детали: Отмечается, что сейчас их госпитализировали. У пострадавших взрывные травмы и осколочные ранения.
Предыстория:
- 25 сентября армия РФ обстреляла поселок Зимовник в Херсонской области, в результате чего погибла 80-летняя женщина, ее 48-летняя дочь в больнице.