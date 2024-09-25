Из-за российского обстрела Херсона пострадали двое мужчин

В результате российского удара по Днепровскому району Херсона пострадали два мужчины 32 и 56 лет.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Дословно Мрочко: "Около 15.30 российские войска с временно оккупированного левого берега в очередной раз обстреляли Днепровский район города. Травмы получили двое гражданских - мужчины 32 и 56 лет".

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Детали: Отмечается, что сейчас их госпитализировали. У пострадавших взрывные травмы и осколочные ранения.

Предыстория: