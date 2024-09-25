Ван Ї: Китай виступає за припинення боїв в Україні, переговори і обмеження санкцій   

Китай продовжує притримуватися позиції, що для закінчення війни в Україні (яку він називає "кризою") потрібно негайно припинити вогонь, почати переговори і утриматися від санкцій та економічного тиску.

Джерело: "Укрінформ", який наводить слова міністра закордонних справ Китаю Ван Ї під час засідання Ради Безпеки ООН

Деталі: Китайський міністр вказав, що, по-перше, потрібно припинити бойові зіткнення і запобігти розширенню бойових дій на нові території.

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По-друге, слід невідкладно почати діалог та переговори, оскільки це "єдиний життєздатній спосіб" врегулювання "української кризи".

Дослівно "Укрінформ": "По-третє, за словами глави МЗС Китаю, потрібно "утриматися від перетікання кризи" на світову економіку. Він уточнив, що має на увазі необхідність утриматися від санкцій та блокування окремих напрямків світової торгівлі. Китайський дипломат не назвав при цьому жодної країни, однак вочевидь мав на увазі обмеження проти Росії й тих, хто її підтримує. У цьому контексті представник КНР заявив, що це загрожує стійкому розвитку – одній із цілей ООН".

Передісторія:

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