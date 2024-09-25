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Ван Ї: Китай виступає за припинення боїв в Україні, переговори і обмеження санкцій   

Олександр ШумілінСереда, 25 вересня 2024, 17:06
Ван Ї: Китай виступає за припинення боїв в Україні, переговори і обмеження санкцій   
Фото: Getty Images

Китай продовжує притримуватися позиції, що для закінчення війни в Україні (яку він називає "кризою") потрібно негайно припинити вогонь, почати переговори і утриматися від санкцій та економічного тиску.

Джерело: "Укрінформ", який наводить слова міністра закордонних справ Китаю Ван Ї під час засідання Ради Безпеки ООН

Деталі: Китайський міністр вказав, що, по-перше, потрібно припинити бойові зіткнення і запобігти розширенню бойових дій на нові території.  

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По-друге, слід невідкладно почати діалог та переговори, оскільки це "єдиний життєздатній спосіб" врегулювання "української кризи".

Дослівно "Укрінформ": "По-третє, за словами глави МЗС Китаю, потрібно "утриматися від перетікання кризи" на світову економіку. Він уточнив, що має на увазі необхідність утриматися від санкцій та блокування окремих напрямків світової торгівлі. Китайський дипломат не назвав при цьому жодної країни, однак вочевидь мав на увазі обмеження проти Росії й тих, хто її підтримує. У цьому контексті представник КНР заявив, що це загрожує стійкому розвитку – одній із цілей ООН".

Передісторія:

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  • Наприкінці травня 2024 року, уряди Бразилії та КНР запропонували спільний план з шести пунктів:
  • В першому йдеться про те, що Україна і Росія повинні "дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: не розширювати поле бою, не допускати ескалації бойових дій і не провокувати жодну зі сторін".          
  • 21 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Бразилії Лулою да Сілвою і обговорив зусилля з відновлення миру.
  • Бразилія одна із країн, які не підписали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії.
  • Посол України у Бразилії Андрій Мельник у інтерв’ю "Українській правді" розповів, що Бразилія не попереджала Україну про намір презентувати разом з Китаєм мирний план щодо завершення війни Росії проти України.  

КитайУкраїнаРосіявійна
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