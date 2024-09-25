Ван И: Китай выступает за прекращение боев в Украине, переговоры и ограничение санкций  

Китай продолжает придерживаться позиции, что для окончания войны в Украине (которую он называет "кризисом") нужно немедленно прекратить огонь, начать переговоры и воздержаться от санкций и экономического давления.

Источник: "Укринформ", который приводит слова министра иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совета Безопасности ООН

Детали: Китайский министр указал, что, во-первых, нужно прекратить боевые столкновения и предотвратить расширение боевых действий на новые территории.

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Во-вторых, следует безотлагательно начать диалог и переговоры, поскольку это "единственный жизнеспособный способ" урегулирования "украинского кризиса".

Дословно "Укринформ": "В-третьих, по словам главы МИД Китая, нужно "воздержаться от перетекания кризиса" на мировую экономику. Он уточнил, что имеет в виду необходимость воздержаться от санкций и блокирования отдельных направлений мировой торговли. Китайский дипломат не назвал при этом ни одной страны, однако явно имел в виду ограничения против России и тех, кто ее поддерживает. В этом контексте представитель КНР заявил, что это угрожает устойчивому развитию - одной из целей ООН".

Предыстория:

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