Ван И: Китай выступает за прекращение боев в Украине, переговоры и ограничение санкций
Китай продолжает придерживаться позиции, что для окончания войны в Украине (которую он называет "кризисом") нужно немедленно прекратить огонь, начать переговоры и воздержаться от санкций и экономического давления.
Источник: "Укринформ", который приводит слова министра иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совета Безопасности ООН
Детали: Китайский министр указал, что, во-первых, нужно прекратить боевые столкновения и предотвратить расширение боевых действий на новые территории.
Во-вторых, следует безотлагательно начать диалог и переговоры, поскольку это "единственный жизнеспособный способ" урегулирования "украинского кризиса".
Дословно "Укринформ": "В-третьих, по словам главы МИД Китая, нужно "воздержаться от перетекания кризиса" на мировую экономику. Он уточнил, что имеет в виду необходимость воздержаться от санкций и блокирования отдельных направлений мировой торговли. Китайский дипломат не назвал при этом ни одной страны, однако явно имел в виду ограничения против России и тех, кто ее поддерживает. В этом контексте представитель КНР заявил, что это угрожает устойчивому развитию - одной из целей ООН".
Предыстория:
- В конце мая 2024 года, правительства Бразилии и КНР предложили совместный план из шести пунктов:
- В первом говорится о том, что Украина и Россия должны "придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не допускать эскалации боевых действий и не провоцировать ни одну из сторон".
- 21 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Бразилии Лулой да Силвой и обсудил усилия по восстановлению мира.
- Бразилия одна из стран, которые не подписали итоговое коммюнике Глобального саммита мира, который проходил 15-16 июня в Швейцарии.
- Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью "Украинской правде" рассказал, что Бразилия не предупреждала Украину о намерении представить вместе с Китаем мирный план по завершению войны России против Украины.