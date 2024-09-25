Полк Калиновского в Беларуси признали "террористами"

Верховный Суд Беларуси по заявлению генерального прокурора РБ признал формирование в составе Вооруженных сил Украины "Полк імя Кастуся Каліноўскага" с входящими в него структурами террористической организацией.

Источник: начальник управления Генпрокуратуры Беларуси Александр Карпович

Прямая речь: "На основании представленных доказательств установлена причастность экстремистски настроенных граждан, входящих в состав данного формирования, к организации, планированию, подготовке и совершению актов терроризма на территории Республики Беларусь".

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Детали: Карпович заявил, что участники этой организации якобы проводили вербовку, вооружали и обучали террористов, а также занимались финансированием террористической деятельности.

"В результате на территории страны совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности", – добавил представитель силового блока режима Лукашенко.

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Справка: Полк имени Кастуся Калиновского (до 21 мая 2022 года - батальон имени Кастуся Калиновского) - военное формирование в составе Вооруженных сил Украины, созданное в марте 2022 года с целью защиты Украины от российского вторжения. Состоит из белорусских добровольцев.

В марте 2024 года полк обратился с призывом к белорусам всего мира мобилизоваться ради независимой Беларуси и мирной Украины.