МВС: Від удару росіян по Краматорську постраждали 19 людей, двоє загинули
Середа, 25 вересня 2024, 21:30
За даними Міністерства внутрішніх справ, в результаті удару окупантів 25 вересня по Краматрську на Донеччині постраждали 19 людей, двоє – загинули.
Джерело: пресслужба МВС
Дослівно: "Краматорськ. Двоє загиблих і 19 поранених, з них троє дітей".
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Деталі: Раніше прокуратура давала дані про 15 поранених.
Росіяни вдарили по центру міста двома авіабомбами ФАБ-250 с УМПК. На місцях влучань продовжують працювати поліцейські та рятувальники.