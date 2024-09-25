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МВС: Від удару росіян по Краматорську постраждали 19 людей, двоє загинули

Валентина РоманенкоСереда, 25 вересня 2024, 21:30
МВС: Від удару росіян по Краматорську постраждали 19 людей, двоє загинули
фото поліції

За даними Міністерства внутрішніх справ, в результаті удару окупантів 25 вересня по Краматрську на Донеччині постраждали 19 людей, двоє – загинули.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "Краматорськ. Двоє загиблих і 19 поранених, з них троє дітей".

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Деталі: Раніше прокуратура давала дані про 15 поранених.

Росіяни вдарили по центру міста двома авіабомбами ФАБ-250 с УМПК. На місцях влучань продовжують працювати поліцейські та рятувальники.

 
 

КраматорськДонецька областьвійна
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