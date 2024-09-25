Окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині: двоє загиблих, 15 поранених, з них троє – діти
Двоє людей загинули та щонайменше 15 отримали поранення внаслідок російського удару по центру Краматорська.
Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та Національна поліція в Telegram, Донецька обласна прокуратура
Деталі: За даними Філашкіна росіяни поцілили в центр міста.
Прокуратура уточнила, що о 15:40 25 вересня російська армія завдала авіаударів, ймовірно "ФАБ-250" з УМПК по центральній частині Краматорська. Ціллю окупантів в черговий раз стала цивільна інфраструктура.
В результаті атаки ворога по житловій забудові отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 2 цивільних. Ще 15 громадян зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Зокрема, травмовано трьох неповнолітніх.
Їх доставили до медичного закладу, де їм надається кваліфікована медична допомога. Остаточна кількість постраждалих уточнюється, додають прокурори.
У багатоквартирних житлових будинках потрощено вікна, двері, зруйновано балкони. Також пошкоджено магазини, автомобілі.
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