МВД: От удара россиян по Краматорску пострадали 19 человек, двое погибли
Среда, 25 сентября 2024, 21:30
По данным Министерства внутренних дел, в результате удара оккупантов 25 сентября по Краматорску в Донецкой области пострадали 19 человек, двое - погибли.
Источник: пресс-служба МВД
Дословно: "Краматорск. Двое погибших и 19 раненых, из них трое детей".
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Детали: Ранее прокуратура давала данные о 15 раненых.
Россияне ударили по центру города двумя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК. На местах попаданий продолжают работать полицейские и спасатели.