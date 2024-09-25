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МВД: От удара россиян по Краматорску пострадали 19 человек, двое погибли

Валентина РоманенкоСреда, 25 сентября 2024, 21:30
МВД: От удара россиян по Краматорску пострадали 19 человек, двое погибли
фото полиции

По данным Министерства внутренних дел, в результате удара оккупантов 25 сентября по Краматорску в Донецкой области пострадали 19 человек, двое - погибли.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "Краматорск. Двое погибших и 19 раненых, из них трое детей".

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Детали: Ранее прокуратура давала данные о 15 раненых.

Россияне ударили по центру города двумя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК. На местах попаданий продолжают работать полицейские и спасатели.

 
 

КраматорскДонецкая областьвойна
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