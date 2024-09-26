Зеленський у США: закладаємо фундамент для відновлення

25 вересня у Нью Йорку, США, президент України Володимир Зеленський заявив про закладення фундаменту для відновлення, такого, що сприятиме миру для України та всієї Європи і загальному добробуту.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Ми не маємо залишати після себе руїни, які сіятимуть образи та невдоволення після цієї війни. Цього можна досягти лише разом.

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Після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому стати по-справжньому тривалим. Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення – такої, що сприятиме миру для України та всієї Європи і загальному добробуту".

Деталі: Зеленський також подякував Президенту США Джо Байдену і прем'єр-міністерці Італії Джорджії Мелоні за підтримку в організації зустрічі й за непохитне лідерство в захисті життів.