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Зеленский в США: закладываем фундамент для восстановления

Алена ИвашкивЧетверг, 26 сентября 2024, 01:43
Зеленский в США: закладываем фундамент для восстановления
Владимир Зеленский, фото: ОП

25 сентября в Нью-Йорке, США, президент Украины Владимир Зеленский заявил о закладке фундамента для восстановления, такого, который будет способствовать миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Мы не должны оставлять после себя руины, которые будут сеять обиды и недовольство после этой войны. Этого можно достичь только вместе.

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После разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, который укрепил мир и помог ему стать по-настоящему длительным. Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления - такой, которая будет способствовать миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию".

Детали: Зеленский также поблагодарил Президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Джорджию Мелони за поддержку в организации встречи и за непоколебимое лидерство в защите жизней.

ЗеленскийвосстановлениеСША
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