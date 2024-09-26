30 країн і ЄС ухвалили Декларацію про підтримку відновлення України

У Нью-Йорку відбулася зустріч у форматі "Група семи" + Україна, під час якої понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Головні пункти декларації: всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС, координація підтримки через Українську платформу донорів, надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько $50 млрд коштом доходів від заморожених російських активів, частину з яких спрямують на оборонні потреби.

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Джозеф Байден наголосив на тому, що цю декларацію оприлюднюють, щоб засвідчити підтримку України зараз і в майбутньому: "Я сповнений рішучості забезпечити, щоб Україна мала те, що їй потрібно для перемоги та боротьби за своє виживання. Завтра я оголошу низку дій для прискорення підтримки українських військових".

Він також наголосив, що країни-партнери допоможуть Україні перейти від економічної стійкості до економічного відродження. За словами Джозефа Байдена, на відбудову країни працюватимуть доходи від заморожених російських активів.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це спільне зобов’язання сприятиме відновленню України. Воно передбачає координацію відповідних зусиль через Українську платформу донорів. Президент акцентував, що ця підтримка має стати відчутною вже цьогоріч.

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Пряма мова Зеленського: "Це свідчить про наш спільний погляд на життя – ми захищаємо людей, і ми забезпечуємо людям можливість жити. І абсолютно виправдано, що ті, хто допомагає нам вистояти зараз, першими – разом з Україною – отримають користь від масштабної відбудови".

Деталі: Під час ухвалення Спільної декларації виступили Зеленський, Байден, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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